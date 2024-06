– A falut ismerem, mint a tenyeremet, a kommunikációhoz értek, így bizakodom. Készülök az új feladatra – nyilatkozta a Délmagyarországnak – ahol a neve eddig olykor szerzőként volt olvasható – Ambrózfalva új polgármestere, Nagy Szabolcs.

Öt éve egyszer már próbálkozott a polgármester-jelöltséggel Ambrózfalván – akkor mindössze kilenc szavazattal maradt alul. Az eredményt akkor elfogadta és átmenetileg hátat fordított a helyi közéletnek, mondván, dolgozzanak nyugodtan azok, akik bizalmat kaptak. Azért vállalta most újra a megmérettetést, mert a faluban már egy-másfél év után is sokan keresték meg azzal, hogy csalódottak. Bár a külső szemlélő számára úgy tűnik, az önkormányzat több tízmilliós pénzügyi botránya vezetett a váltáshoz, szerinte ezen kívül is voltak problémák. Most meggyőző fölénnyel nyert. A hivatalban lévő polgármester eddig nem gratulált neki, bár még nem találkoztak a voksolás óta.

Fotó: Szabó Imre

– Szeretném a községet felrázni az apátiából, visszaadni az ott élők elveszett hitét – ezt tekinti polgármesterként a legfőbb céljának.

Munkáját könnyíti majd, hogy a térség polgármestereit már ismeri személyesen, illetve hogy újságíróként volt rálátása az önkormányzatok munkájára. A helyi képviselő-testület két új és két régi tagjával ugyancsak beszélt már – szándéka szerint megosztja majd velük a munkát. A legfontosabb természetesen az adósságrendezés lesz, ám ezzel együtt sem látja reménytelennek a település helyzetét.

– Nem bántam volna, ha nem kell megismernem az erre vonatkozó jogszabályokat, de az élet mást hozott – jegyezte meg. Hozzátette azonban, hogy közvetlen közelről látta, hogyan állt fel a közelmúltban egy nagyon hasonló helyzetből Csanádpalota. A receptet tehát ismeri, és már most is sokan segítséget ígértek neki a megoldásban.