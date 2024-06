– Gazdasági lehetőségeinket a három település Balástya, Csengele és Kistelek összefogása, a fejlődésért való együttgondolkodása is növeli, így felülhetünk arra a vonatra, amely a tágabb régióban Kecskemét és Szeged vezetésével a jövőbe tart – mondta bevezetésként Nagy Sándor, Kistelek polgármestere, amikor a következő 5 éves ciklus terveiről kérdeztük. Hozzátette, a növekvő lakossági igények az oktatásban, az egészségügyben, a szabadidő hasznosabb eltöltésében is jelentkeznek.

Nézzük tételesen, hogy a következő évektől mire számíthatnak a kistelekiek. A bölcsődében a megnövekedett gyermeklétszám miatt a három meglévő mellé két új csoportszobát alakítanak ki, a projekt a tervdokumentáció elkészítésének a fázisában tart. Az udvar is megújul, több új játékkal gazdagodik az intézmény. Az óvodákban is kialakítanak új foglalkoztatókat, és a Hétszínvirág Óvodában bevezetik a termálfűtést. Az általános iskolában is jelentkezik a növekvő tanulói létszám, ezért újra „csatasorba állhat” az egykori Rákóczi iskola, termálfűtéssel turbózva – persze, majd még más fejlesztések, korszerűsítések is szükségesek –, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnáziumot pedig új tornateremmel kívánja bővíteni a kisváros.

Fontos lépés, hogy a Térségi Egészségügyi Központ július elsejével átalakul és a jövőben az önkormányzat veszi át a működtetését, amely újabb szakorvosi rendelők kiépítését és bővítést is tervez. Az idősekre gondolva nyugdíjas lakóparkot építenének, valamint új tulajdonosa lett a Kisteleken csak „szellemkastélyként” emlegetett épületnek, amelyben magántőkéből idősek otthona létesül. Az elképzelések szerint a strandfejlesztés is megvalósul a következő ciklusban. Állami befektetéssel teljesen megújul a vasútállomás, benne új váróteremmel, korszerű mosdókkal, biciklitárolókkal és bővített parkolóval. Az is érdekes lehet, hogy a Rákóczi utcán bevásárlóközpont, a lakosságot kiszolgáló üzletek létesülnek majd, jelenleg engedélyeztetés alatt van a tervdokumentáció.

– Meghatározó szempont, hogy csak azt a pénzt lehet elkölteni, amit megkerestünk. Ez a családi kasszából, költségvetésből is ismerős lehet. Ezért törekszünk az iparűzési adó folyamatos növelésére, ami legutóbb 700 millió forintot tett ki, ha meghaladjuk az 1 milliárdot, akkor Kistelek, úgy fogalmazhatunk, önjáró lesz – fejtette ki Nagy Sándor. Hozzátette, természetesen olyan beruházásokat engednek be a városba – mint a két legutóbbi magyar élelmiszeripari, és a kábelgyár is bővíti kisteleki egységét –, amivel együtt tudnak és együtt akarnak élni, vagyis semmilyen környezetre káros projektet nem támogat a képviselő-testület.