Az itteni fejlesztések, és Szeged ellenzéki pozíciója mindenképpen érdekli a diplomatákat. A nagykövetek először az ELI lézerközpontba látogattak, hiszen az is uniós forrásból készült. Utána a városházára érkeztek, ahol a város gazdasági fejlesztéseiről számoltunk be nekik. Itt előadások hangzottak el a korábbi, a jelenlegi, és a tervezett fejlesztésekről is. Ezután pedig megtekintették Európa legnagyobb geotermikus fűtési rendszerét, ami szintén jelentős részben unós pénzből valósul meg