Ennek a jegyzetnek most nincs köze ahhoz, hogy ki nyeri a választást, vagy ki bukja. Nyilván én is szurkolok valamelyik csapatnak, mások meg másoknak, így van ez rendjén. Most viszont a szavazókról lesz szó. Ugye napközben folyamatosan figyeljük a számokat, hogy melyik településen mennyien szavaztak. Egy szóval: sokan. Az például már a jegyzet megírásakor, vasárnap délután kiderült, hogy délután háromig már majdnem annyian szavaztak, mint a 2019-es európai parlamenti választáson összesen. Így aztán valószínűleg rekordmagas lesz (volt) a részvétel a mostani önkormányzati és uniós választáson. A politikai elemzők ellesznek majd ennek a kitárgyalásával is egy darabig, és majd elmondják az okosságot a tévében esténként, meg reggelente.

De egyébként simán lehet, hogy prózai oka van a mostani eredménynek. Mégpedig az, hogy mégis csak egyszerre van két választás. Így azok is elmentek szavazni, akik esetleg egy külön tartott uniós, vagy önkormányzati választást kihagytak volna. Ilyen egyébként még sosem volt, ez a mostani a főpróbája a dolognak.

A másik pedig, hogy egyre több ember gondolja azt, hogy egy-egy választás tényleg a demokrácia ünnepe. Jó volt látni, hogy vannak, akik kiöltöztek, a szavazás idejére. Például én is a díjátvevős ünneplőpólómat vettem fel. Azt is érdekes volt látni, hogy családok is közösen mentek szavazni, gyakorlatilag egy hasznos programmá változtatták a voksolást. Amit persze azok a gyerekek élveztek a legjobban, akiknek megengedték, hogy bedobják a borítékot az urnába. Szóval meglátjuk, hogy megdől-e valamilyen rekord. Az minden esetre jó, hogy sokan mentek voksolni.