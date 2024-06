A vármegyében most is Szeged és Mórahalom marad el az országos és a vármegyei átlagtól, csakúgy mint reggel hét órakor, és reggel kilenc órakor. Szegeden 11 óráig 22,46, Mórahalmon pedig 21,26 százalék voksolt.

A legaktívabb továbbra is Hódmezővásárhely, ahol 11 óráig 31,93 százaléknyian járultak az urnák elé. Csongrádon 26,75, Szentesen 27,48, Mindszenten 25,92, Kisteleken 24,51, Sándorfalván 25,54, Makón 26,35, Csanádpalotán pedig 25,94 százaléknyian szavaztak.

A vármegyék között Csongrád-Csanád továbbra is a harmadik helyen áll részvételi adatok szempontjából. A legtöbben most is Tolnában (25,72 százalék) szavaztak, a második helyen pedig Somogy áll 25,21 százalékkal.

A legkevesebben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voksoltak, ott nem éri el a húsz százalékot sem a részvételi arány. Az országos átlag alatt szavaztak még Budapesten (21,98), Borsod-Abaúj-Zemplénben (20,74), Hajdú-Biharban: (20,1), Jász-Nagykunk-Szolnokban (22,74) és Komárom-Esztergomban (22,68).

Szegeden ma kilenc óráig 9,91, Mórahalmon pedig 9,89 százalék voksolt. Hódmezővásárhelyen a két órával ezelőtti adat 15,68 százalék volt, Csongrádon 12,63, Szentesen 12,95, Mindszenten 13,6, Kisteleken 12,09, Sándorfalván 13,26, Makón 13,22, Csanádpalotán pedig 12,95 százaléknyian szavaztak.

A 2019-es önkormányzati választásokon a 11 órás részvételi adat országosan 18,25 százalék volt, míg Csongrád-Csanád vármegyében 20,69 százalék volt.

Városokra lebontva a reggel kilenc órás adatok így néztek ki öt évvel ezelőtt:

Csongrád 18,03 százalék, Szentes: 22,72 százalék, Mindszent: 17,5 százalék, Kistelek: 16,03 százalék, Mórahalom: 13,71 százalék, Makó: 22,01 százalék, Csanádpalota: 25,17 százalék, Szeged: 18,9, Hódmezővásárhely: 30,11.