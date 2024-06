Az egész úgy kezdődött, hogy felhívott egy ismeretlen hölgy, hogy nagyon vigyázzak, mert feltűnt egy szerzet, és jóindulatból mondta, hogy nagyon vigyázzak, mert a Sárgán már egy pincért is megtámadott

– mesélte lapunknak a Fokán lévő Horthy Csónakház tulajdonosa.

Ótott Ferenc szerint a telefonáló olyan meggyőző volt, mintha egy „termékbemutatót” tartana.

Azonban ekkor leesett, hogy mi vagyunk a legszerencsésebbek ezen a világon, hiszen ha ennek elmegy a híre, a Szőrös Büfögő olyan lesz nekünk, mint a skótoknak a Loch Ness-i szörny. Özönlenek majd Szegedre a turisták. Ezután pedig megtaláltam a Délmagyarország cikkét, és már nem volt megállás. Egy barátommal megrajzoltattam a Büfögőt, és elneveztünk róla egy zöld színű sört is, ami aloe verával, és csalánnal van színezve

– folytatta a történetet Ótott Ferenc.

Fotó: Gémes Sándor

Az emberek pedig valóban özönlenek, és alig várják, hogy megpillanthassák a legendás tiszai rémet.

Korábban megírtuk, hogy félelem és rettegés uralkodik már a szegedi Sárga üdülőtelepen, ugyanis ismét felbukkant a Tiszából az egyik legrettegettebb folyami rém, a Szőrös Büfögő. A teremtménnyel Halász László, aki a környéken biztonsági őr, az egyik éjszaka összetalálkozott, és egy fotót is készített róla. A férfi lapunknak azt mondta, hogy a Büfögő egészen egyszerűen nem e világi lény, ez látszik is rajta. A szörnytől rettegnek a környékbeliek, egy asszony különösen tart tőle. Egyébként először azt hitték, hogy egy hódról van szó, de később egyértelműen kiderült, hogy túlvilági létforma. A Tiszából általában éjszaka jön ki, és kutyaalakot ölt. Ráadásul Halász László szerint vadászik is, és terjed egy olyan hír, hogy egy kislánynak letépte a kezét, de ez nyilván nem igaz. A Szőrös Büfögő ráadásul nem csak látványnak ijesztő: amikor kijön a folyóból, iszonyatos hangokat ad ki, ami csak még jobban megijeszti a helyieket. Vagyis aki a Tisza-parton jár sötétedés után nagyon figyeljen, mert bármi megtörténhet, akár a Büfögővel is találkozhat.