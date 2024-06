Amióta újságíróként dolgozom, azóta gondolkodom azon, hogy miért mennek el kevesebben szavazni az önkormányzati választásokon, mint a parlamentin. A legelső, 1990-es választásnál az elemzők azzal magyarázták, hogy akkor még nem lehetett közvetlenül szavazni a polgármesterjelöltekre, és ezért ment el a kedvük a választóknak. De aztán megváltozott a jogszabály, és azóta külön szavazólapot kapunk a polgármesterjelölteknél is, így 1994 óta nem lehet azt állítani, hogy azért fullad érdektelenségbe a helyhatósági választás, mert nem is igazán választás.

Ilyenkor voksolni legalább olyan fontos, mint a parlamenti választásokon. Ha nem fontosabb. A közvetlen lakókörnyezetünk jövője múlik rajta. Nem mindegy, hogy ki dönt arról, felújítják-e az utakat, amin minden nap közlekedünk, hogy épül-e kerékpárút a mi utcánk és a gyerekeink iskolája között. Ahogyan az sem mindegy, hogy mennyire tud lobbizni a mindenkori kormányzatnál egy városvezető, hogy nagyberuházások érkeznek-e a településünkre vagy sem. Nem mindegy, hogy a helyi vállalkozások befizetett adóját hogyan költi el helyben a település.

Most vasárnap ráadásul az Európai Parlament tagjaira is szavazunk. Az meg már végképp nem mindegy, hogy annak a testületnek kik lesznek a tagjai. Ott születnek olyan jogszabályok, amelyek minden tagállamra, így ránk nézve is kötelezőek: ne hagyjuk, hogy olyanok döntsenek ezekről, akikkel semmiben sem értünk egyet.

Így aztán tisztelettel javaslom mindenkinek, hogy valamikor vasárnap reggel hat és este hét óra között szánjon rá egy fél órát, és éljen az állampolgári jogával: menjenek el szavazni!