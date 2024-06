Csongrád-Csanádban többen szavaztak reggel az első órában, mint az országban. Az egész országban reggel hét óráig a választópolgárok 1,88 százaléka szavazott, míg Csongrád-Csanádban 2,14 százaléknyian.

A vármegyében egyébként Szegedet és Mórahalmot leszámítva mindenhol aktívabbak voltak a választópolgárok az első órában, mint az átlag. Szegeden 1,62 százalék, Mórahalmon 1,24 százalék szavazott, Vásárhelyen viszont 3,23 százalék.

A vármegye többi városa is jobban teljesít az átlagnál, mindenhol meghaladja a két százalékot a részvétel. Csongrádon 2,42, Szentesen 2,02, Mindszenten 2,96, Kisteleken 2,6, Sándorfalván 2,47, Makón 2,36, Csanádpalotán pedig 2,41 százaléknyian szavaztak.

Az öt évvel ezelőtti önkormányzati választásokon a reggel hét órás részvételi adat 1,12 százalék volt országosan. A vármegye átlaga akkor is meghaladta ezt, Csongrád-Csanádban 2019-ben reggel hét óráig 1,24 százalék járult az urnák elé. Csongrád városában akkor 1,01 százalék szavazott az első órában, Szentesen 1,35, Mindszenten 1,06, Kisteleken 0,88, Sándorfalván 0,99, Makón 1,58, Csanádpalotán pedig 2,44 Százalék. A vármegyeszékhely akkor is elmaradt az átlagtól, 0,9 százalék járult az urnák elé reggel hét óráig. Hódmezővásárhelyen akkor is magasabb volt az országos és a vármegyei átlagnál is a részvételi arány: 2019-ben reggel hét órakor ez 2,29 százalék volt.

A hódmezővásárhelyiek egyébként hagyományosan aktívak minden választáson: a parlamenti az EP-, és az önkormányzati választáson is az országos átlagnál magasabb szokott lenni a részvételi adat.