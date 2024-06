Az átadó után tartották a CMF Summit 2024 – At the Forefront of Disease Profiling tudományos szimpóziumot, ahol három Nobel-díjas, Karikó Katalin, Krausz Ferenc és Gerard Mourou is előadást tartott. Hankó Balázs ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy olyan tudományos kulcshellyé vált a Szegedi Tudományegyetem és a lézerkutató központ, mely utat mutat annak a célnak, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa közé tartozik majd, és lesznek egyetemeink, melyek a világ vagy Európa 100 legjobbja közé tartoznak.