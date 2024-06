A kisfiú minden nap szteroidot kap, amellyel kitolható a járóképesség megtartása. Jelenleg ez az egyetlen hivatalosan elfogadott kezelési lehetőség a Duchennes-es betegek számára hazánkban. Az úszás is segít neki és persze speciális tornára is jár. Nemrég feltűnt egy génterápia Amerikában, de ez eddig elérhetetlennek bizonyult, mivel 1,3 milliárd forintba kerül, árával jelenleg a második legdrágább gyógyszer a világon.

Mirkó meglepő módon már korábban is szerepelt lapunkban, nem is egyszer. Ufó jelmezének kiegészítője nagy feltűnést keltett a 4-es villamoson, a Szent István téri tökfaragáson is fotóztuk és a fény napját ünneplő rendezvényen is ott volt az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézetben.

A jótékonysági főzésen a kínálat gazdag volt. A pörköltektől a zsíros kenyéren át a sós és édes süteményekig mindenki megtalálta a számára kedves ételt. Számunkra a ferencesek szegénykonyháján minden csütörtökön főző jógás csoport fánkja volt a kedves. A lelkes csapat 18 kiló lisztből, 8 liter tejből és 30 darab tojásból készített több száz fánkot, amit házi lekvárokkal kínáltak. A szerényen a háttérben meghúzódó ötletgazda, Karancsi Eszter 13 éve tart jógaórákat, annak bevételéből főz minden csütörtökön a rászorulóknak.