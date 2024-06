Úgy rendezett Márki-Zay Péter polgármester nagyszabású kampányzáró rendezvényt múlt szombaton a Szent István téren, hogy tudta, hogy nincs meg rá a fedezete. Most komoly összegekkel tartozik a vállalkozóknak. Az újraválasztott városvezető és csapata hatalmas mennyiségű plakátot használt a kampányban, rengeteg szórólappal árasztották el a postaládákat, de a nyomdát sem fizették ki, annak is tartoznak. Márki-Zay Péter a kampányban kétmillió forintos tartozást halmozott fel, aminek kifizetéséhez a lakosságtól vár adományokat. Erről a hivatalos Facebook oldalán több bejegyzésben is írt.

Ezekből az is kiderült, hogy nemcsak erre kellenek Márki-Zay Péternek a „magyar állampolgárok mikroadományai”, hanem a függőben lévő bírósági perek büntetéseire is. Mind közismert, a rágalmazásért, személyiségi jogok megsértéséért, becsületsértésért már többször elítélt Márki-Zay Péternek még nagyon sok pere van a bíróságon. Lehet, hogy ezek a kampány ideje alatt is szaporodtak, miután a vásárhelyi polgármesternek ismét sok vállalhatatlan kijelentése volt.

A polgármester utóbbi napokban tett bejegyzései szerint a vásárhelyi ételosztásokra is elfogyott a közvetlen környezetében az adományozói kedv, elapadtak a források, így azt is csak akkor tudják folytatni, ha újabb támogatóik lesznek.