A tigrisszúnyogok nappal is aktívak, nem zavarja őket a forróság. Szúnyogveszély esetén érdemes hosszú ujjú és hosszú szárú ruhát viselni, csökkentve a csípések kockázatát és számát – tanácsolják az Infektológiai Központ szakemberei. Hatékony megoldás a szúnyogháló használata: ezt nemcsak nyílászárók elé érdemes tenni, hanem akár az ágy köré is, különösen, ha olyan helyen alszunk, ahol a Dengue-vírust is terjeszteni képes rovarok rajzanak. Mindezek mellett igyekezzünk felszámolni környezetünkben a rovarok szaporodását elősegítő víztárolókat, azaz tavacskákat, fedetlen vízgyűjtőket. Fontos a háztartási víztároló edények lefedése és rendszeres ürítése, tisztán tartása, és a szilárd hulladék zárt helyen történő tárolása is.