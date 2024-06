Megnéztem. Tokióban játszódik és Hirajama úrról szól, aki a metropolisz vécéit takarítja. Minden napja ugyanúgy kezdődik és zajlik, a reggeli kávéval, amit automatából vesz, útközben retró zenét hallgat kazettáról, ahol vacsorázik „a kemény munkájáért” ajánlással ajándék limonádét kap, közfürdőben tisztálkodik, este olvas, növényeket gondoz; a pihenőnapján önkiszolgáló mosodába viszi cuccait, előhívatja fotóit, az elkészülteket otthon selejtezi. Minden ismétlődik, mindig minden ugyanaz – mint az életben. És mégsem. Mert minden szépet észrevesz, mint, ahogy nekünk is kellene. Az unokahúga megjelenése kis változást hoz: elkíséri dolgozni, megkérdezi, hogy az a fa, amit ebéd közben fotóz a barátja-e. Bizonytalanul, majd határozottan válaszolja: igen, a fa a barátom. Majd azt tudakolja a lány, mikor mennek el a folyót követve az óceánhoz. A válasz, legközelebb. – Az mikor lesz? – A legközelebb az legközelebb van, most van most – feleli Hirajama.

Szép film. Mikor néztem, hol sírtam, hol mosolyogtam, hol nevettem. Akárcsak Hirajama a mozi végén: sírt, mosolygott, grimaszolt, nevetett. Mondtam én, olyan ez, mint az élet – akkor is van valami, ha úgy érezzük, semmi sem történt velünk. Tanulhatunk magunkról és a tökéletes napokról. Érdemes megnézni. Ígérjék meg! És ne legközelebb, mert az mindig legközelebb van. Most.