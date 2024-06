Hálaadó szentmisével búcsúztatta a lezárult tanévet a Gál Ferenc Egyetem (GFE) pénteken a dómban, amelyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrált.

Dux László rektor úgy fogalmazott összegzésében, hogy soha nem látott létszám-növekedéssel kezdődött el a 2023/24-es tanév az egyetemen, 1091 hallgató iratkozott be a GFE négy karára, így két és félszeresére nőtt a hallgatói létszám az előző tanévhez képest. Szegeden, Szarvason, Gyulán és Békéscsabán így a kétszáz oktató összesen 1800 hallgató képzését végezte a tanév folyamán. Arra is kitért a rektor, már most látszik, hogy az egyetem népszerűsége az aktuális felsőoktatási felvételi eljárásban sem csökkent, sőt a pedagógusképzésen további több száz fővel bővült a jelentkezők száma.