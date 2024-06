A bonyhádi gimnáziumban viszont nagyon jó tanáraim voltak. Onnan a Műegyetemre készültem, de színtévesztésem ott is kizáró ok volt. A matematika-fizika vonalat viszont nem akartam elengedni, így kerültem a szegedi egyetemre, ahonnan ötödévesként már óraadóként dolgoztam be a Radnóti Gimnáziumba, amely végül a munkahelyem is lett