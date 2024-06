– Ha már így megváltoztattuk a környezetét ezeknek a fajoknak, akkor gondoskodjunk róluk – szögezte le.

Sarat a fecskéknek!

– A másik a füsti fecske. A házak falára, eresz alá építik a fészküket. Van egy olyan törekvés, hogy megpróbálunk vigyázni rájuk, műfészkeket próbálunk kihelyezni, de ez egy tüneti kezelés, olyan mint amikor a lázas embernek lázcsillapítót adunk. Első felindulásunkban nyilván ez jó, de a helyes megoldás, ha az okát megpróbáljuk megtalálni és azt kezeljük. A fecskéknél nem az a fő probléma, hogy nincs elég fészkük, mert nyilván meg tudják építeni. A fecskék a sárgyűjtőhelyek hiányában nem tudnak fészket építeni. Ebben kell nekik segíteni. Ez most erre a hónapra pont nem igaz, mert most úgy tűnik, hogy szinte minden nap esett az eső, de az elmúlt két-három évben voltak óriási problémák – részletezte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának titkára. Megoldás is van, méghozzá az, hogy az ember felás egy egy négyzetméternyi agyagos földet és azt onnantól kezdve minden nap locsolja. Ezzel el lehet érni azt, hogy a fecskék odajárnak, és ezt használják fészkek tatarozásához.

– A műfészket – amit jó szándékú emberek kiraknak – is szépen betatarozzák, hisz az csak egy szerkezetkész váz, amelyre azért föl kell hordani magát az építőanyagot ahhoz, hogy egy fecskének komfortos legyen – mondta.