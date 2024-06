Szegedi hírek 1 órája

Valaha Szegeden keresztül közlekedett az Orient expressz – GALÉRIA

Az legendás Orient expressz eredeti fényképeit és dokumentációt, valamint a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány mozdonymodelljeit is láthatják az érdeklődők azon a belgrádi kiállításon, ami a magyar és a szerb vasutak közös történetét mutatja be. Kevesen tudják, hogy kezdetben a Párizsból induló, Pozsonyt és Budapestet érintő luxusvonat Szegeden is áthaladt Temesvár, Bukarest irányába.

Talán nincs olyan ember Európában, aki ne hallott volna a Nyugat-Európát Kelet-Európával összekötő legendás Orient expresszről. A csak elsőosztályú vasúti kocsikkal közlekedő gyorsvonat a maga korában a luxus, az elegancia és a kényelem megtestesítője volt. Dúsgazdag üzletemberek, híres filmsztárok, tehetős arisztokraták népszerű járata. A krimik nagyasszonya, Agathe Christie is utazott rajta. Állítólag akkor született meg híres regényének, a Gyilkosság az Orient expresszen az ötlete, amikor útközben egy hótorlasz miatt, várakozni kényszerült a szerelvény.

A legendás luxusvonat történetébe is betekintést nyerhetnek azok, akik felkeresik Belgrádban a Magyar nagykövetség Kultúra Házát, ahol a magyar és szerb vasutak közös történetéből nyílt kiállítás. A tárlaton a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány féltett kincsei is láthatók. Kiállították a hódmezővásárhelyi illetőségű vasúti jogász, egyben világhírű vasútmodell-építő Varga Sándor 1:10-es méretű 328-as és 303-as gőzmozdony működő modelljeit, továbbá a Ganz Mávag gyártású gőzmozdonyok és vasúti járművek eredeti szám- és gyártási tábláit. Nagy József, azt alapítvány kuratóriumi titkára a Délmagyarországnak elmondta, hogy régi vasúti menetjegyeket, mozdony-, bakter- és szemaforlámpákat, vasutas egyenruhákat és jelzőeszközöket is vittek Szegedről a két emeletet megtöltő tárlatra. A Luxusutazás Budapestről Belgrádba című tárlaton természetesen az Orient expresszt is megidézik, a luxusvonatról készült, Z-s méretű és egy 3D puzzle szerelvény is látható a tárlókban. Az Orient expressz 1883 és 1888 között a Párizs–Strassburg–Stuttgart–München–Bécs–Pozsony–Budapest–Szeged–Temesvár–Orsova–Bukarest–Ruszcsuk–Várna útvonalon közlekedett. A Collegium Hungaricum és a Magyar Vasúttörténeti Park, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány, valamint a szerb Vasúti Múzeum együttműködésében megvalósult tárlatot június 23-ig lehet megtekinteni.

