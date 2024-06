Aktívan kampányol Szeged, és a homokhátság önkormányzati képviselője is. Mihálffy Béla Zákányszéken is járt, ahol mások mellett Ördögh Vilmost is meglátogatta, akinek átadta Orbán Viktor miniszterelnök levelét.

Forrás: DM

Az országgyűlési képviselő beszélgetett vendéglátójával a választások tétjéről is. Ördögh Vilmos elmondta, hogy ő az elmúlt napokban igyekezett meggyőzni a településen a bizonytalan szavazókat, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeire, illetve listájára adják le a voksukat. A férfi szerint amióta a Fidesz és a KDNP kormányoz, azóta nyugalom van az országban, és arra is kitért, hogy nem szeretné, ha a magyar fiatalokat az ukrajnai háborúba küldenék.