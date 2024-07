A Vásárhelyi Patrióta nevű megmondóoldal, a korábbi Zayos Bukta, több napja, a kánikula elején szóvá tette, hogy a városnak nincs hőségterve. Mint írták, még Márki-Zay Péter polgármester támogatói közül is többen megemlítették, hogy jó lenne, ha az önkormányzat vizet osztana a forgalmas helyeken, illetve hogy locsolással kellene hűteni az aszfaltot. A Vásárhelyi Patrióta ezt írta: „Hóágyúra volt pénz? Locsolóautóra nincs pénz? A hóágyúzáskor volt teaosztás, most miért nincs vízosztás?” Volt aki azt kezdeményezte, hogy ebben a hőségben legyen ingyenes a strandbelépés.

Márki-Zay Péter először két napja tett említést a hőségről. Szerinte szomorú, hogy még mindig akadnak egyesek, a világ vezető szerepére törekvők között is, akik tagadják a globális felmelegedést, vagy akár csak annak emberi okait. „A mi felelősségünk az, hogy ezekre a változásokra felkészüljünk és annak egészségügyi, életviteli következményeit kezeljük” – fogalmazott. Bejelentette, hogy Hódmezővásárhelyen 4 párakaput üzemeltetnek, és az összes bölcsődei csoportszobát klimatizálták, ezen a héten pedig az idősek otthonát is. „Klímázott könyvtár, művelődési ház, ifjúsági klub és játszóház várja a vásárhelyieket, de a strandunkra fejenként 5 ingyenes belépőt is adunk a város közel 500 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő fiatalkorú lakójának” – írta a közösségi oldalán.