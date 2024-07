Július 24-én hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. Aznap este fél héttől rendezi a Szegedi Tudományegyetem hagyományos Pont Ott Partiját a Dugonics téren. A ponthúzást óriás kivetítőn közvetítik, a pazar hangulatról pedig több fellépő is gondoskodik. A pontok kihirdetése előtt bemutatkozik a Sounds of Szeged Tehetségkutató verseny győztese, a The Roving Chess Club együttes és DJ Lennard. Este fél kilenctől pedig a Carson Coma ad ingyenes koncertet.