Egy friss kormányhatározat szerint csaknem 1 milliárd 350 millió forintos költségvetési forráshoz jut a Szegedi Tudományegyetem gyerekklinikája – mondta lapunknak Mihálffy Béla. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a kormány a pénzt a klinikai gyermeksebészet blokkjának felújítására és fejlesztésére adja.

Fotó: Gémes Sándor

Korszerű lesz a gyermeksebészet

A támogatás célja a legmagasabb szintű sürgősségi ellátás a 18 év alattiak részére.

– Köszönjük a Szegedi Tudományegyetem vezetésének, hogy közösen a kormányzattal együttműködve sikerülhet a források bevonásával tovább fejleszteni a szegedi egészségügyi ellátást! A most érkező támogatás is azt bizonyítja, hogy Magyarország kormánya a szegediek pártján áll – jelentette ki Mihálffy Béla.

Egyetlen gyermek sem marad ellátatlanul

A gyerekkórház fejlesztésére azért is van nagy szükség, mert több tervezett műtét maradt el és 40-50 akut beteget küldtek tovább távolabbi intézményekbe, mert a félig-meddig felújított műtő nem felel meg sem az uniós, sem a hazai normáknak.

Lapértesülések szerint csak egy négy napig tartó ellátási szünetről volt szó.

Az egyetem korábban azt közölte, hogy egyetlen beteg gyermek sem marad ellátatlanul. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában a gyermektraumatológiai ellátást továbbra is a gyermeksebészet és traumatológia látja el.

Több fejlesztés is volt

Emlékezetes, hogy tavaly is volt két komoly egészségügyi fejlesztés is a Szegedi Tudományegyetemen.

2023. november 23-án átadták a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály új épületét. A beruházás csaknem három milliárd forintból valósult meg és minden szempontból megfelel a 21. századi követelményeknek, járó- és fekvőbeteg-ellátásra egyaránt alkalmas.

Teljessé vált az osztály

Ezen az eseményen köszöntőt mondott Lengyel Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, Rovó László rektor, és Fendler Judit kancellár is. Az egyetem vezetői kiemelték, a szegedi klinikai központ ezzel az épülettel, osztállyal vált teljessé. Méltatták a tervező munkáját és egyedülállónak nevezték, hogy a járó- és fekvőbeteg-ellátást egyazon épületben, a páciensekre fókuszálva, megfelelve a mai elvárásoknak alakították ki. Az intézmény, mint mondták, nemcsak a gyógyításra, hanem az oktatásra és a kutatásra is fókuszál, mint ahogy a legtöbb egyetemi épület is. A klinikai központ vezetője elmondta:

a mentális betegségben szenvedő gyermekek és serdülők az egyik legsérülékenyebb, legkiszolgáltatottabb betegcsoportot jelentik. A gyermek– és serdülőkori mentális betegségek egyaránt terhet jelentenek a beteg, a család és a társadalom számára, és a legtöbb felnőttkori mentális betegség eredete is a gyermek-, illetve serdülőkorra nyúlik vissza.

Hozzátette: epidemiológiai méretű problémával állunk szemben. A legutóbbi UNICEF-jelentés, összhangban más hazai és nemzetközi epidemiológiai összegzéssel, megállapítja, hogy a fogyasztói társadalmakban a gyermek- és serdülőkorúak 20-25 százaléka küzd érzelmi vagy viselkedési problémákkal, közülük 5-6 százalék mutat súlyos tüneteket. Ha a gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátásra nem fordul kellő figyelem, annak az egyén egész életére, a családokra és egyben társadalmunkra is súlyos kihatásai lehetnek.

Alig két nappal előtte pedig az egyetem új, egészségtudományi képzési központját adták át.