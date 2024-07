– Itt az van, amit a gyerekek szeretnének. Hétfőn összeültünk közösen, megbeszéltük, ki mit akar és a hét végéig ez alapján állt össze a program – mondta a helyi faluházban a gyerekek számára meghirdetett egyhetes nagyitábor egyik vezetője, Dunai Ildikó. A másik nagymama, aki a gyerekekkel foglalkozik, Gémes Emma – ő volt az ötletgazda annak alapján, hogy annak idején részt vett a pót-nagymamák makói táborában. Itt most vágtak bele először.

Közös képen a nagyitábor csapata. Fotó: Szabó Imre

Nagyitábor összefogással

Megtudtuk, a 30 gyereket mindketten már fél 8-tól várták minden nap. A programok közt volt kézműveskedés, hoztak nekik színezőket, társasjátékokat, lehetett csillámtetoválást is kérni. A fiúk persze leginkább focizni akartak. Buszos kirándulást is szerveztek. A két nagyi munkáját időnként diák önkéntesek segítették, a működéshez az önkormányzat, a központi konyha adott támogatást – no meg szülők. A részvétel az étkezést leszámítva ingyenes a táborban.

Jöhetnek még nagymamák

Maroslele önkormányzata öt héten át szervezett idén nyáron különböző tematikájú táborokat fiataloknak; a sort a nagyitábor zárja pénteken. Drimba Tibor polgármester azt mondta, örülnének, ha ez utóbbit jövőre is meg tudnák szervezni. Ehhez egy új helyi civil szervezet, a Generációk egy hullámhosszon segítségére is számítanak, és várják további nagyik jelentkezését is.