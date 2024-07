Egy fesztiválon a bulizás hevében még az is előfordulhat, hogy az ember elhagyja a személyes iratait. A KTN-en azonban nem kell kétségbeesni annak, akivel megesik egy ilyen eset, a fontos dokumentumot akár azonnal is pótolni lehet a kormányablakbuszban.

Közelebb szeretnék hozni az emberekhez az ügyintézést. Fotó: Majzik Attila

– Szeretnénk közelebb vinni az emberekhez az ügyintézést, hogy ne egy plusz nyűgnek érezzék, hanem minél emberközelibb lehessen. Ennek érdekében vezettük be a kormányablakbusz szolgáltatást, és ezért is települünk ki a nagyobb rendezvényekre, a Körös-Toroki Napok mellett a Szegedi Ifjúsági Napokra vagy a hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokra is. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy van létjogosultsága ezeknek a kitelepüléseknek, ezzel érdemben tudunk segíteni az embereknek – mutatott rá Salgó László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

Idén a kormányhivatal nemcsak kormányablakbusszal érkezett a csongrádi fesztiválra, hanem további szolgáltatásokkal is. Az érdeklődőknek hulladékgazdálkodási és fogyasztóvédelmi tanácsadással is tudnak segíteni, valamint az induló digitális állampolgársággal kapcsolatban is felvilágosítást nyújtanak a kormányhivatal munkatársai.

A mobil ügyfélszolgálat augusztus 3-ig áll a fesztiválozó ügyfelek rendelkezésére minden nap 14 órától 18 óráig a Körös-Torok partmenti sétányán, így akár a vízparton is lehet lakcímkártyát készíttetni, személyi igazolványt és jogosítványt újíttatni a fesztivál ideje alatt.

A kormányablakbusz mellett a rendezvényen a NAV és a Csongrádi Rendőrkapitányság munkatársai is jelen vannak, előbbiektől adótanácsadást és ügyféltanácsadást lehet kapni a koncertek előtt, utóbbiak pedig toboroznak is, első kézből ismerhetik meg az érdeklődők a rendőr és a határvadász hivatás szépségeit.

Fotó Majzik Attila

Mellettük a KTN ideje alatt a Csongrádi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a csongrádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársait is meg lehet majd találni a parti sétányon.