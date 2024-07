Még mindig sokan morgolódnak amiatt, hogy 50 forinttal többet kell fizetni az ásványvizek, üdítők, dobozos sörök és sok minden más után, meg mert szerintük ez csak a vevők lehúzása. „Mondja már meg Orbán Viktor, hol gyűjtsem azokat az átkozott palackokat, amikor így is alig férünk a lakásban?” - hallom az egyik örök elégedetlentől. Ha volt helye abban a pici lakásban a teli üvegnek, akkor van helye arra a néhány napra az üresnek is. Mert senki nem mondta, hogy egy zsáknyit kell összegyűjteni. Ha az ember megy a boltba, márpedig pár naponta csak jár, akkor azt az 1-2 palackot is visszaviheti, ami addigra üres lett.

Nálunk most felszaporodott az üres palack, a napokban vittem vissza. 950 forintnyi gyűlt össze. Ebből jutott jótékonyságra, nálunk most a mentőkutyásoknak lehet adakozni. A többi pedig a bevásárlásom végösszegébe ment. Mögöttem egy férfi a kisfiával egy egész bevásárlókocsinyi palackot és alumínium dobozt vitt vissza. Hallottam, hogy beszélték, a palackvisszaváltás összege a kisfiúé lett, zsebpénzként.

A tegnap esti biciklizésem közben sorompót kaptam. A fénysorompónk különlegessége, hogy 7-8 percig jelez pirosan a lámpa. Fel is szaporodott a sor, sokan várakoztunk. Jött két férfi is, akik iszogatással ütötték el az időt, kétliteres Pet-palackból itták felváltva a bort. Amikor kiürült, a fiatalabbik fogta és, Isten neki, fakereszt, elhajította a palackot a fűbe. Döbbenten néztük. Valaki halkan megjegyezte, a palack biztos nem visszaváltható. Szólni senki nem mert, mert a fickónak erős izomzata és rendkívül agresszív feje volt. Amikor végre elment a vonat és mehettünk, ők még felültek a gyalogos rész „majomketrecére” és előkerült egy másik palack bor is. A mai biciklizésemkor majd összeszedem utánuk a PET-palackot. A sárga kukánkban elfér, és nem akarom látni nap mint nap a bunkóság nyomait.