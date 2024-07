– A következő ciklus nagyjából úgy fog lemenni mint az előző, hiszen megvolt a programunk korábban is, de néhány dolog átcsúszik a mostani öt évre – mondta lapunknak Algyő újraválasztott polgármestere.

A régit már kinőtték, új óvodát építenének Algyőn. Archív Fotó: Frank Yvette

Molnár Áron elmondta ezt is, hogy az algyőiek elvárják, hogy folyamatosan fejlődjön a település.

– Azt gondolom azonban, hogy a közösségépítésnek lesz most nagy szerepe. Ez pedig azért van, mert Algyő lakosságszáma jelentősen nőtt az utóbbi időszakban. A népesség megfiatalodott, és azt szeretnénk, hogy a civil közösségek újra megerősödjenek, hiszen ez a kovid óta ez még nem sikerült teljesen – fogalmazott a polgármester.

Algyő és a klímaváltozás

Molnár Áron beszélt arról is, hogy reagálniuk kell a klímaváltozásra, és a most is tapasztalható hőhullámokra.

– Arra kell készülnünk itt a Dél-Alföldön, hogy megváltozik a klíma, és már nem olyan nyaraink lesznek mint korábban voltak. Fontos feladat lesz a víz megtartása, és természetesen a fásítás. Arra azonban figyelnünk kell, hogy milyen növényeket ültetünk, mert nem mindegyik fajta bírja a hosszú ideig tartó forróságot – mondta Molnár Áron.

A polgármester szerint természetesen megmaradnak a „klasszikus” fejlesztések is. Folytatják az utcák felújítását, bár Algyőn minden utca aszfaltos. A legfontosabb lépés a fő utca, a Kastélykert utca felújítása lesz, amit négy szakaszban újítanak fel. Ezeken kívül próbálják kerékpárosbarátabbá tenni a települést.

Több biciklis kellene

– Azt gondolom, hogy az embereket ki kell szállítani az autójukból, fontos lenne, hogy aki csak teheti, kerékpárral közlekedjen, ezzel is kímélje az éghajlatot, és a település levegőjét – fogalmazott Molnár Áron.

Fontos tervek között van még Algyőn egy új óvoda megépítése, és újraindították az energiatakarékossági támogatást, ami egy kamatmentes hitelt jelent azoknak, akik felújítják a házukat – mondta még a polgármester.