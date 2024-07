– A budapesti Állatorvostudományi Egyetemről most 8 hallgató érkezett nyári gyakorlatra, szeptembertől pedig további 7 leendő állatorvos érkezik hozzánk ugyanonnan – tudtuk meg Kocsis Lászlótól, a Hód-Mezőgazda Zrt. főállatorvosától. Gödöllőről, a Magyar Élet- és Agrártudományi Egyetemről is fogadnak gyakornokokat.

A mauritiusi és Seychelle-szigeteki állatorvos hallgatók egy vásárhelyi sajtüzembe is ellátogattak. Fotó: Kovács Erika

Élettel telt meg a diákszálló

– Cégünk diákszállója élettel telt meg. Az ország különböző pontjáról érkeztek és érkeztek a fiatalok, de a nagyvilágból is jöttek hozzánk, az egyik leendő állatorvosnő Mauritiusról, a másik pedig Seychelle-szigetekről. Mindkét ország szigetállam az Indiai óceánban nagyjából 13-14 órás repülőútnyira tőlünk, vagyis nagyon messzire szakadtak a lányok a családjuktól, van, amelyikük már 2 éve nem látta őket – mondta a főállatorvos.

Jó híre van a magyar egyetemnek

A gyakorlaton lévő orvostanhallgatók bepillantást nyertek a Hód-Mezőgazda Zrt. állattartó telepein zajló munkába. Míg a hazai hallgatók hétvégente hazautaztak, a cég munkatársai a két külföldi hallgatónak programokat szerveztek.

– Mindkét külföldi hallgatónk nagyon szorgalmas. Elmondásuk szerint a szüleik komoly tandíjat fizetnek azért, hogy Budapesten tanulhassanak. A magyar állatorvosi egyetemnek ugyanis nagyon jó híre van a világban. Hozzánk pedig ajánlás útján kerültek két hete – sorolta Kocsis László.

Sajtkészítést is tanultak az állatorvos hallgatók

A Hód-Mezőgazda Zrt. munkatársai a környék rendezvényeire is elvitték a lányokat, például a mártélyi falunapra. A magyar néptánccal, a helyi kézművességgel és a vadételek ízével is ismerkedtek a messziről érkezett hallgatók, akik jártak a szegedi dómban is és a vármegyeszékhely nevezetességeit is megtekintették. A hódmezővásárhelyi Boppe Teljfeldolgozó Kft. sajtüzemében is látogatást tettek. A lányok nagyon jól érezték magukat Hódmezővásárhelyen, csak melegük volt. Náluk, Közép-Afrikában, az Indiai óceánnal körbeölelve, kellemesebb az időjárás.