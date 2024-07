Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el 2024. augusztus 1-jei hatállyal az egyházmegyében Hódmezővásárhelyt és Székkutast érintően. Antal Imre plébánost felmentette a kisteleki Szent István Király Plébánia plébánosi beosztásából, és a hódmezővásárhelyi Szentháromság Plébániára helyezte plébánosnak, oldallagosan ellátva a hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébániát is. Németh László plébánost felmentette a hódmezővásárhelyi Szentháromság Plébánia plébánosi beosztásából, és kinevezte a székkutasi Szent Mihály Plébánia plébánosává, oldallagosan ellátva a mártélyi Szent Adorján Plébániát is. Bajnai István plébánost felmentette a vásárhelyi Szent István Király Plébánia vezetése alól, és kinevezte az újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébánia plébánosává, oldallagosan ellátva a szabadkígyósi Szent Anna Plébániát is.