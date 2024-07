Magyarország volt az egyik első ország Európában, ahol az aranysakál az 1980-as éveket követően ismét megjelent. Mára az ország 86 százalékán megtalálható az aranysakál, a faj átlagos éves növekedési üteme eléri a 40 százalékot, így a magyarországi lehet a legnagyobb populáció Európában – közölte a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az MTI-vel.

Balog Attila, ásotthalmi olvasónk tanyája melletti itató visszatérő vendége egy aranysakál család. Ritkán kerülnek szem elé, biztos nagyon szomjasak voltak. Fotó: DM

Itatót látogató aranysakálok

Ásotthalmi olvasónk már a második videót küldte szerkesztőségünknek a tanyája mellett lévő itatót meglátogató aranysakálokról. Balog Attila azt mondta, ennél több felvétele is van az állatokról, de egyelőre csak ennyit töltött fel. – Érdekes, hogy 11 éve lakok itt az erdő közepén, de ezelőtt körülbelül háromszor láttam a kocsiból aranysakált. Vannak, hallom őket, de a látvány eddig elmaradt. Most a meleg kicsalta őket. Minden nap többször is jöttek, amikor 35-40 fok volt. Egy családról lehet szó, mivel a hímek megjelölik a területüket, ebből lehet látni. Volt, hogy a kölykök jöttek maguktól is – mesélte a felvételek készítője. Mivel rendkívül félénk állatok, biztos nagyon szomjasak voltak.

Határmente: migránsok és sakálok

Balog Attila Határmente című YouTube csatornáján eddig leginkább az illegális migránsok özöne volt látható, mostanában az aranysakálok mindennapjait lehet követni. A legújabb videón a hím ivás után hosszan fekszik az itatóban, de amikor a kutyák szagot kaptak és elindultak a kerítés felé, hirtelen felpattant és elszaladt. Az aranysakálok elszaporodásával kapcsolatban Balogh Attila azt mondta, annyi van belőle, amennyit a természet el tud tartani.

Nem tesz jót a vadállománynak

– Vadász családból származom, tudom, hogy volt, amikor nem volt sakál. Az biztos, hogy most nagy egyedszámú a populáció. A kamerának köszönhetően minden évben látom a szaporulatot, az őzek, dámszarvasok hozzák a kicsinyeiket, de idén egy darabot se láttam. A sakálok jelenléte ilyen magas számban nem tesz jót a vadállománynak – tette hozzá tanyán élő olvasónk.