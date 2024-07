Magyarországon évente 64 millió doboz energiaital fogy. A kávénál is erősebb italok nagy népszerűségnek örvendenek világszerte, hiszen elűzik a fáradtságérzést és felpörgetnek. Iszogatásuk azonban egyfajta divat lett a fiatalok körében, ezt pedig tovább erősíti a feltűnő, színes csomagolás is, ami szintén ezt a korosztályt szólítja meg. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság egy korábbi, 16 országra kiterjedő tanulmánya rámutatott, hogy a 10-18 évesek 68 százaléka, a tíz év alatti gyermekek 18 százaléka ivott már energiaitalt. Ez pedig probléma, hiszen a Magyar Kardiológusok Társasága, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértőinek véleménye egybehangzóan az, hogy a fiatalok túlzott energiaital-fogyasztása jelentős egészségügyi veszélyt jelent.

Az alkoholhoz és a cigihez hasonlóan energiaitalt sem vehetnek majd hamarosan a 18 éven aluliak.

Fotó: Vajda János

Felnőtteknek a napi koffeinbevitelt 400 milligrammban maximalizálták, míg 12 és 18 éves kor között ez legfeljebb 100 milligramm lehet. Mindennek ellenére akad olyan energiaital, aminek 250 milliliterjében 80 milligramm koffein található, és olyan is, aminek 57 milliliterjében 200 milligramm a koffein. Ráadásul a fiatalok ezt sokszor üdítőitalként fogyasztják, vagyis mértéket sem tudnak tartani vele, így könnyen rosszullétet okozhat számukra ezek iszogatása. Nem véletlenül, ugyanis már 200 mg koffein is megzavarhatja az emberi szervezetet, túladagolásakor pedig már érezhető tünetek is fellépnek: rossz közérzet, nyugtalanság, álmatlanság, remegés, hányinger, hányás, szapora pulzus, magas vérnyomás, szívdobogásérzés, mellkasi fájdalom. Az Országos Mentőszolgálat az elmúlt négy évben átlagosan évi száz olyan esetet rögzített, amelynek során 18 év alatti gyermeket energiaital fogyasztása miatt kellett kezelni.

Mindezek miatt már tavaly októberben felmerült, hogy betiltsák Magyarországon a 18 éven aluliak számára az energiaital fogyasztását és vásárlását, a hónap elején pedig az erről szóló törvénymódosítási javaslatot be is nyújtották a parlamentnek. Ennek értelmében az energiaital-forgalmazás szabályainak megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak, mint az alkohol tartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Ha tehát a módosítást a parlament elfogadja, a 18 éven aluliakat nem szolgálják majd ki ezekkel a termékekkel.