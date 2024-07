Egy 11 éves lengyel kisfiú, Bruno nemrégiben a Bordány Hostelben felejtette plüssmaciját útban Görögország felé. A hét elején útban hazafelé is megálltak a faluban, ahol Bruno hiánytalanul és sértetlenül visszakapta Fufik névre hallgató kedvencét. A plüssmaci az elmúlt két hétben nem unatkozott, a bordányiak befogták önkénteskedni a szálláshelyen.

A viszontlátás öröme. A lengyel Bruno és plüssmacija Fufik újra egymásra találtak a Bordány Hostelben. Fotó: Török János

Bruno és családja két másik baráti társasággal a Wroclaw, magyarul Boroszló melletti Pasikurowice-ből indult útnak a görög tengerpartra két héttel ezelőtt. Mivel az út majdnem 1800 kilométer, úgy döntöttek, félúton Bordányban pihennek egy napot. Fufik viszont lemaradt a görög nyaralásról, a szálláson felejtette kis gazdája.

A bordányi szálláshely üzemeltetői azonnal értesítették a családot, és megnyugtattuk őket, hogy a mackó biztonságban van. Akkor még nem volt biztos, visszafelé is erre jön-e a lengyel család, ezért az is felmerült, postán küldik gazdája után a macit.

Közben a szálláshely vezetősége úgy döntött, hogy addig is, hogy ne unatkozzon a kis Fufik, felveszik önkéntesnek. Akkor még nem tudták, hogy a plüssállatot Fufiknak hívják, ezért egyszerűen csak Macinak szólították. Macinak nem sok ideje volt unatkozni, a személyzetnek segített az adminisztrációban, mosogatott, ágyneműt húzott, tehát alaposan megdolgoztatták. Az önkéntes munkájáról fényképfelvételek is készültek, akit érdekel Fufik bordányi kalandja, figyelje a Bordany Hostel Facebook-oldalát és a falu hivatalos hírportálját, a bordany.com-on. ahol a hamarosan feltűnik majd a kis maci.