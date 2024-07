– Ha edzésen nálam valaki a gyengébbeket püföli, azonnal kap egy erősebb ellenfelet. A küzdősport nem arról szól, hogy a gyengébbeket bántsuk – mondta lapunknak Német Ferenc, aki a Testnevelési Egyetemen végzett, és küzdősportokra szakosodott. A szegedi edzőt azért kérdeztük, mert a napokban egy táborban egy karateedző úgy felrúgott egy kisfiút, hogy a földön maradt. Az eset egy kalandparkban történt, videó is rögzítette, ahogy Roland megpördült, majd a földre esett.

Videó rögzítette az esetet. Fotó: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

Német Ferenc elmondta, hogy a küzdősportok nyílt, és becsületes küzdelemre nevelnek, és arra, hogy ne bántsuk a gyengébbeket.

– Sok küzdősportoló éppen ezért nem is jó bunyós az utcán, mert tisztában van a képességeivel, így inkább kerülik is a konfliktusokat. A kisebbekre mindig vigyázunk, a gyengébbeket mindig védjük – fogalmazott az edző.

Az edző szerint védeni kell a gyengébbeket

Német Ferenc beszélt arról is, az edzőnek tudnia kellett, hogy ebből a rúgásból komolyabb baj, akár súlyos sérülés is lehetett volna. Az edző nem tartja kizártnak, hogy az egyelőre garázdaság miatt tartó nyomozásból könnyen akár súlyos testi sértés kísérlete is lehet, de más bűncselekmények is szóba kerülhetnek.

Ráadásul az edző szerint az is súlyos tény, hogy az edző lelki terrorban tartotta a gyereket azzal, hogy őt hibáztatta a rúgásért. Ez pedig a kisfiúnak komoly lelki traumái is kialakulhattak.

Kivetették maguk közül

– Ez az ember a küzdősportolók között már nem számít embernek, nyilvánvalóan egy nárcisztikus személyiség. A karateszövetség azonnal lépett, de sajnos vállalkozóként akár még edzősködhetne is. Az majd a bíróság dolga lesz, hogy eltiltsa a hivatása gyakorlásától – tette hozzá Német Ferenc.

Közben a sok más segítség mellett a Két lábon, vagy két keréken a városért sportegyesület elnöke is úgy döntött, hogy segít a kisfiúnak.

Szegeden is segítenek

Jakab Gusztáv közösségi oldalán azt írta, hogy rengetegen írtak neki, hogy támogatják az ötletét. Azt találta ki, hogy elmegy a kisfiúért és az édesanyjáért, aztán 2 napig mindent megadnak nekik, amit csak egy gyereknek lehet: ételt, italt, szórakozást. Kapnak szállást is, és már eddig csaknem 800 ezer forint pénzadomány is összegyűlt.