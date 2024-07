Majdnem 63 millió forintot fordítana Szeged a városi kezelésben lévő utak útburkolati jeleinek felfestésére – legalábbis ez derült ki a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság csütörtöki ülésén. Azért került a bizottság elé a városüzemeltetési iroda beszerzése, mert meghaladja a húszmillió forintos értékhatárt.

A beszerzés indoklásában azt írták, hogy az útburkolatijel-festések nagyban hozzájárulnak a közlekedés biztonságához, egyértelműen jelzik a sávokat, a gyalogátkelőhelyeket és az egyéb fontos közlekedési információkat, amelyek segítenek a balesetek elkerülésében. Ezen kívül pedig még a forgalmat is zökkenőmentesebbé tehetik. Az önkormányzat 2022-ben vállalkozási keretszerződést kötött bruttó 47.730.000 forint értékben, csakhogy ez a pénz időközben elfogyott. Most egy új szerződést köt az iroda ugyanerre a célra. Viszont az összeget növelni kell, mert az infláció itt is érezteti hatását.

Tehát most nettó 49.500.000, vagyis bruttó 62.865.000 forint értékben írnak ki beszerzést. Ez a pénz egyébként az idei költségvetésben rendelkezésre áll.

Jelfestőkkel egyébként rendszeresen lehet találkozni az utakon. Például amikor a Belvárosi-híd egy-egy szakaszán dolgoznak, és felbontják az aszfaltot, ott is újra kell festeni a jeleket. De ugyanez igaz arra is, ha a Szegedi Vízművek cseréli valahol a vezetéket, ott is újra kell festeni a jeleket.

Az útburkolati jeleket a KRESZ részletesen szabályozza. Ilyen például az úttest szélét jelző vonal, a terelővonal, a zebra, de a buszsáv és a buszöböl jelzése is.