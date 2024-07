A BYD Thaiföldet termelési központként használja a 10 országból álló ASEAN-ba és sok más országba irányuló exporthoz. A BYD új üzemeket tervez nyitni Brazíliában, Üzbegisztánban és Magyarországon is. A cég tavaly decemberben jelentette be, hogy Szegeden építi meg első európai üzemét, ahol elektromos autókat fog előállítani. A BYD a new energy vehicles gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magába foglaló alternatív hajtású járművek legnagyobb eladója és a második legnagyobb akkumulátor-gyártó Kínában.