– A velem együtt indult 4 fős képviselő-jelölti csapat is bejutott a polgármesterrel együtt 7 fős testületbe. Azt gondolom, ezzel az emberek az eddig végzett munkánkat ismerték el – mondja Kovács Gábor, Csanádpalota új polgármestere, aki eddig maga is önkormányzati képviselő volt. Hozzáteszi: bízik abban, hogy a másik két testületi taggal is megtalálják majd a közös hangot.

Csanádpalota új polgármestere, Kovács Gábor. Fotó: Szabó Imre

– Szerintem a civakodásból meg a széthúzásból itt mindenkinek elege van már. Dolgozni kell, együtt – hangsúlyozza.

Egész Csanádpalota emlékszik az édesapjára

Az új polgármester családneve nem véletlenül csenghet ismerősen olvasóinknak: annak a Kovács Sándornak a fia, aki 3 cikluson át viselte ezt a tisztséget és helyben ezekre az évekre kifejezetten sikeres időszakként emlékeznek. Komoly beruházások fűződtek a nevéhez, de az is, hogy a település városi rangot kapott. 2017-ben, hosszas betegség után hunyt el – a helyi temetőben díszsírja van. Ő természetesen elsősorban édesapaként emlékszik rá, de az előtte álló feladatok terén példaként is áll előtte.

– Szívvel-lélekkel vezette Palotát – jellemezte. Úgy gondolja, az általa kitaposott útra kell visszatérni: az emberek és a város érdekei kellenek, hogy a legfontosabbak legyenek.

A városvezetésnek szenteli figyelmét

Kovács Gábor, aki családjával együtt Csanádpalotán él – egy kislány és egy kisfiú édesapja – jelenleg az Alföldvíz alkalmazottja, a makói szennyvíztelep diszpécsere. Munkaviszonyát azonban októberig megszünteti, és az őstermelői gazdálkodást is takaréklángra állítja, mert főállású polgármesterként teljes figyelmét a város vezetésének akarja szentelni.

– Sok a teendő – jegyzi meg. Megemlíti: felújításra szorul az orvosi rendelő, de szinte az összes középület teteje is. Az utcák nagy részének van szilárd burkolata, ezek mintegy 30 százaléka azonban már elhasznált, kátyús, rendbe tételt igényel. A fejlesztési tervek között szóba hozza, hogy sok közintézmény tetején van már napelem, de nincsenek teljesen kihasználva – ennek érdekében hűtő-fűtő klímákat szeretne beszerezni. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban pedig azt hangsúlyozza: előbb az igényeket kell felmérni, mert a legtöbb erre alkalmas palotai már dolgozik valahol a közelben. Leginkább egy logisztikai központ létesítésének látná értelmét. Az idősellátást is fejlesztené.