Újra itt a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a legendás Piszkavas. A műsorban ezúttal is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró próbálták kibeszélni a hét híreit, ami természetesen most sem sikerült maradéktalanul. A mostani adás majdnem politikamentesre sikerült szó volt benne a hatalmas hőségről, arról, hogy hova lehet elbújni a kánikula elől. Összesen 81 nyitott hely van a vármegyében. Kiderült az adásból az is, hogy ki szeretne állandó foglalkozásként kabalaállat lenni, és, hogy végül miért nem pályázott a Pick Szeged kabalabikájának a szerepére.