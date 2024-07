Újra itt a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a legendás Piszkavas. A műsorban ezúttal is Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró próbálták kibeszélni a hét híreit, ami természetesen most sem sikerült maradéktalanul. Az atombombát Suki Zoltán dobta le azzal, hogy mostantól klasszikus zenét hallgat, mert a többit már unja. Innen csak egy lépés volt az, hogy hogyan kell gyerekekkel nyaralni, ráadásul néggyel. Elárulhatjuk: nem szabad ilyet csinálni, csak nagyon felkészülten. És természetesen volt még szó a magyar fociválogatottról, és arról is, hogy örülünk annak, hogy Rossi maradt a csapat élén. Jó hallgatózást!