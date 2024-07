Ismét jelentkezik a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas. A mostani adás eddig a legkülönlegesebb, mert a három szereplő, Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán újságíró is más helyszínen voltak, de a technika csodákra képes. A műsorban szó volt Suki Zoltán egyik olvasójáról, aki nem rajong túlságosan a szerzőért, ezért néha üzeneteket küld neki. Most egy eléggé véres hangút sikerült. Ezen kívül beszéltek még a szereplők a PontOtt Partyról, vagyis arról, hogy a középiskolások most tudták meg, hogy felvették-e őket a választott felsőoktatási intézménybe. És természetesen az olimpiáról is esett pár szó.