Ahogy idén minden gyümölcs, a dinnye is hamarabb kezdett érni, a mostani rekkenő hőség pedig valószínűleg tovább rövidíti majd a szezont. A termelők nem győzik szedni és védeni a termést, ez a klíma ennek a melegkedvelő növénynek se jó már.

A rekkenő hőségben elárasztotta a dinnye a piacot, de keresik is sokan. Fotó: Török János

Ezt a meleget már a dinnye sem bírja

Milyen a szezon? Rossz

– mondta, csak nem éppen ezzel a jelzővel Sütő Norbert. A férfi Megyesegyházán 8 hektáron termeszt dinnyét, szerdán éppen a Mars téri piac egyik árusának szállított. Miközben pakolták az árut, azt is kifejtette, mi a probléma.

A szárazság miatt nincs annyi termés, ami van, azt meg a meleg teszi tönkre. Mészhidráttal próbáljuk fújni a dinnyét, hogy védjük a tűző naptól, de a hőség ellen az sem segít

– magyarázta a férfi, aki szerint augusztus közepétől már csak import dinnye lesz hazánkban, miközben a korábbi években még szeptemberben is lehetett találni hazait.

Van egyébként olyan dinnyés, akinek már most is csupasz a földje, neki már most véget ért a szezon.

A kereskedők elégedettek

A kereskedők viszont nem panaszkodnak, ebben a nagy melegben az átlagosnál is jobban fogy a görögdinnye.

Inkább itt aszalódok a 60 fokban, mert nekünk ez az idő a legjobb. Az emberek kívánják a dinnyét

– mosolygott Harnóczi Erika. Ő a Mars tér dinnyesorán árusít, ahol nagyjából egységes áron, 399 forintért adja mindenki a gyümölcs kilóját. Nála viszont van különleges, magszegény fajta is, ami az összes közül a legédesebb. Annak 499 forint kilója.

Edit vett tőle sárga és piros belű dinnyét is. – Fiatal koromban sárga volt csak, én azt a mai napig jobban szeretem. Talán az emlékek miatt – mosolygott. Arra a kérdésre, megfelelőnek tartja-e a dinnye árát, bólintott.

Most már igen, főleg úgy, hogy el lehet vágatni, így tudok kisebb darabokat is venni. A szezon elején a 800 forint még így is eléggé borsos volt

– mondta.

Nincs azonban mindenki ezen a véleményen. Egy nyugdíjas házaspár hölgy tagja például meglehetősen hangosan méltatlankodott, miután kifizette a kis cikk dinnyéért az 1300 forintot.

Ami azt illeti, eléggé sokallom

– nézett szúrós szemmel.