Kezdjünk a tényekkel: a miniszterelnök Tusnádfürdőn bejelentette, jövőre megduplázná a gyerekek után járó adókedvezményt. Most egy gyerkőc után 10, kettő után 40, három után pedig 99 ezer forinttal többet kap kézhez egy munkavállaló. Na, ezt kell beszorozni kettővel. Nem hangzik rosszul, igaz?

Persze akinek gyereke van, az pontosan tudja, hogy egy csemetére a világ minden pénzét rá lehetne költeni. Egy tinédzser például gond nélkül megeszi egy ültő helyében túrórudiból a legkisebb adókedvezmény összegét, egy óvodás meg kábé már akkor kinövi a frissen vásárolt ruhát, ahogy kiléptünk az üzletből, hogy mást ne mondjak.

Tehát lesz helye annak a pénznek, nyilván nem ebből a megduplázott adókedvezményből fognak balatoni nyaralót venni maguknak a családosok, bárhogy is fújnak most megint rájuk a macskás szinglik. A „gyerekes” szinte szitokszó lett. A tokaji meg a Rubik-kocka mellett simán lehetne hungarikum az irigykedés is, ha olimpiai szám lenne, akkor pedig nyugodtan előre hazánk fiai nyakába lehetne akasztani az aranyérmet, olyan jók vagyunk benne.

Mondjuk egy kicsit túlpillantva az orrunk hegyén észre lehetne venni, hogy ha több gyerek születik, az nemcsak azoknak a családoknak jó, ahová hozza a gólya a babákat, hanem azoknak is, akik mondjuk önkéntes vagy kényszerű magányban tengetik életüket. Mert valakinek az ő nyugdíjukat is meg kell termelni, ugyebár.

Ugyanakkor az is igencsak valószínű, hogy a gyermektelen párok nem e hír hallatán fognak összekacsintani este az ágyban, hogy akkor nosza, havi húszér’ csak megéri összekalapálni egy gyereket. De ha néhány családban könnyebbé válik az élet, némelyik másikban pedig megjön a kedv egy újabb gyerekhez, akkor szerintem már megérte.