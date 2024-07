Életének 87. évében, 2024. július 6-án elhunyt dr. Csanády Miklós belgyógyász, kardiológus professzor, a Szegedi Tudományegyetem SZAKK SZAOK Belgyógyászati Klinikájának emeritusa, az orvostudomány doktora, a II. Belgyógyászati Klinika egykori tanszékvezetője, volt klinikai rektorhelyettes, a hazai belgyógyászat, kardiológia meghatározó egyénisége. Emlékét tisztelettel megőrizzük!

Csanády Miklós professzort nyugodtan nevezhetjük a szegedi kardiológia “atyjának”. Már fiatal szakorvosként megbízást kapott Julesz Miklós professzor úrtól az intenzív terápiás részleg megszervezésére, de már akkor is a szívbetegségek érdekelték közelebbről. A Körintenzív épületének tervezésében is jelentős szerepe volt. 1973-ban Cserháti István professzor úrral együtt a II. számú Belgyógyászati Klinikára került át, és itt kapta feladatul a Kardiológiai Osztály megszervezését. Koncepciózusan tervezte és fejlesztette az osztály személyi állományát és eszköz parkját. Munkatársai szakmai előmenetelét mindig szem előtt tartotta, támogatta külföldi tanulmányútjaikat, karrierjük kiteljesedését. Kollégái mindig számíthattak emberségére, segítőkészségére. Mérhetetlen munkabírása és szorgalma következtében a szegedi kardiológia minden ága hírnevet szerzett magának. Bár a kardiológia minden területét művelte, mégis az echocardiographia volt a legkedvesebb számára élete utolsó percéig. 2000-ben megszervezte a Kardiológiai Központot, mely akkor első volt az országban. Klinikusi tevékenysége mellett tudományos munkássága is kiemelkedő volt. Számos új kórképet írt le, némelyiket a világon az elsők között. Életének minden percét a kardiológiának szentelte. 2002 után, nyugdíjba vonulását követően is követte és segítette a kardiológia előrehaladását.

87 éves korában, röviddel szeretett felesége elvesztését követően, rövid, súlyos betegségben elhunyt.

Emlékét mindörökre megőrizzük! Nyugodj békében Miklós!

A Belgyógyászati Klinika munkatársai nevében Dr. Forster Tamás egyetemi tanár

Temetése 2024. július 26-án, pénteken 11 órakor a Szegedi Dómban lesz.

(Via u-szeged.hu)