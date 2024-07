A szegedi kereskedelmi rádiózás korai időszakában Genscher neve egyet jelentett a Rádió 88-cal. Ő volt a műsorvezető, weboldal készítő, programigazgató és sok más feladatot is ellátott. Az elsők között készített morning show-t Szegeden, amikor ez a műfaj még gyerekcipőben járt Magyarországon. Színpadon és klubokban is vezetett műsorokat, fotózott és mindent megoldott, sosem ismerte a betegségeket. Bár élt külföldön is, mindig szegedi maradt.

Fotó forrása: Rádió 88 Szeged az életünk része

Németh Attila, Genscher, július 9-én, kedden, hosszan tartó betegség után hunyt el 53 évesen. Fiatalon és tervekkel telve hagyta itt az embereket, akik tisztelték és szerették őt. Emlékezetes munkássága és elhivatottsága örökre megmarad a szegedi rádiózás történetében.