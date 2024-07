Haldokló óriásként írtunk arról a hatalmas borostyánról, amelyik a makói Csanád vezér téren nőtt fel egy panelház tetejéig, és mivel felnyomta a tető szigetelését, elvágták a szárait, megszakítva az összeköttetését a gyökerekkel. Akkor megírtuk, néhány levele már lepotyogott és megsárgult. Miután a cikket több közösségi oldalon megosztottuk, nagyon sokan fejezték ki sajnálkozásukat a különleges növény közelgő pusztulása miatt.

A természet csodája, hogy az óriás makói borostyán haláltusájának két hónap múltán sincs sok látható jele. Fotó: Szabó Imre

A szárakat nagyjából két hónappal ezelőtt vágták el, ennek ellenére – mint egy közelben lakó olvasónk felhívta rá a figyelmünket – a borostyán lényegében most is nagyjából ugyanúgy néz ki, mint korábban. Úgy vélte, talán azért, mert a növény az épület falaihoz is gyökereket növesztett.

Nem erről van szó

– mondta az általunk megkérdezett egyik szakember, Bókáné Bodó Zsuzsanna. A város főkertésze azt mondta, a falra növesztett gyökerek csak a kapaszkodást szolgálják, tápanyagot vagy vizet nem tudnak felvenni. Az, hogy két hónap alatt sem sorvadt el a borostyán, leginkább annak köszönhető, hogy bár a gyökeivel megszűnt az összeköttetése, vannak elraktározott tartalékai, és ezek hosszabb ideig is elegendőek lehetnek.

Mindezt megerősítette lapunknak Sipos József növényorvos is. A Sipos gazdaként ismert szakember a fentiekhez hozzátette: a borostyán nagyon takarékosan tud bánni a vízzel. Aki látta már a növény levelét, tudja, hogy vastag, bőrszerű.

Ennek köszönhetően nagyon keveset párologtat. Így tehát sokáig tud gazdálkodni azzal a vízmennyiséggel, amit a korábbi időszakban felhalmozott

– hangsúlyozta.

Az óriás borostyán tehát változatlanul haldoklik, csak úgy tűnik, lassabban, mint ahogy azt az átlagember gondolná. Hogy a haláltusa meddig fog tartani, azt a szakemberek szerint nehéz lenne megjósolni.