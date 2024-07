Július 1-je Semmelweis-nap, az egészségügyi dolgozók ünnepe, de ezt a napot kiterjesztették a köztisztviselők napjává is. Városunk is több kitüntetéssel díjazza ezen ágaztatok dolgozóinak munkáját

– mondta az ünnepségen Márki-Zay Péter.

A díjazottak munkájukkal öregbítik Hódmezővásárhely hírnevét. Fotó: Kovács Erika





Ifjú tehetségeket díjaztak



Hódmezővásárhely polgármestere beszélt arról is, hogy Magyarországon sok orvos 70 év feletti, ha ők egyszerre fejeznék be a gyógyítást, az ország egészségügye összeomlana. A polgármester reményét fejezte ki, hogy most, miután a kormány felemelte az orvosok fizetését, kevesebben mennek külföldre. Márki-Zay Péter elmondta, a pedagógusok is egyre kevesebben vannak, hiányszakma lett. Szólt arról is, hogy az önkormányzat elismeri a köz szolgálatáért végzett munkát, illetve díjazza az ifjú tehetségeket is.

A „Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége” díjat két úszónak ítélte oda a közgyűlés. Ugrai Panna, a HSZC Eötvös József Technikum tanulója, a Hód Úszó SE kétszeres Európa-bajnok úszója, aki utazik a párizsi olimpiára. A felkészülés miatt nem tudott jelen lenni a díjátadón. Kis Noel ugyancsak a Hód Úszó SE versenyzője és a HSZC Eötvös József Technikum tanulója. Ősszel, a norvég bajnokságon 50 gyorson második, 100 gyorson első lett. A rövidpályás felnőtt országos bajnokságon és a korosztályos bajnokságon is remekül szerepelt.



A közszolgálatot és az életművet is elismerték



A közgyűlés „Hódmezővásárhely közszolgálatáért" kitüntetésben részesítette Alácsi Mária nyugalmazott köztisztviselőt, aki 45 éven át szolgálta a város érdekeit. Levezette mindkét Kishomok közművesítését, mintegy 90-100 tanyát érintve a tanyák villamosítását, és Vásárhely gázellátását 80-90 kilométer hosszúságban.

Munkássága elismeréseként „Pedagógus életműdíjban” részesül Győri Sára orosz–ének-zene szakos tanár. A főiskola befejezése után a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában kapott állást. Éneket tanított, kórusokat vezetett, igazgatói pozíciót is ellátott. Nyugdíjas évei alatt sem szakadt el a kórustevékenységtől.



Öten kaptak „Hódmezővásárhely egészségügyéért” kitüntetést



„Hódmezővásárhely egészségügyéért” kitüntetésben öten részesültek. Berényi Károly csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos, címzetes főorvos, 1979-ben diplomázott, szakorvosi végzettséget 1984-ben szerzett. Közalkalmazottként, egyéni vállalkozóként, 1997-től pedig társas vállalkozóként házi gyermekorvosi praxist vezet Hódmezővásárhelyen.