Az önkormányzat szeretne segíteni a lakosoknak a nagy hőség elviselésében. A Veres Péter Faluház hétköznaponként 11-től 21 óráig, hétvégén 7-től 22 óráig tart nyitva. Ez idő alatt bárkit várnak a faluház nagytermébe, ahol két klíma is működik. Mindenkit arra biztatnak, hogy nyugodtan üljenek be a hűvösbe. Készítenek ki társasjátékokat, sakkot, kártyát, ping-pongasztalt. Így a hőség akár a közösségépítéshez is hozzájárulhat.