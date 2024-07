A falak feketék. Egy korábbi tulajdonos szívességből megengedte néhány hajléktalannak, hogy beköltözzenek a villába. Felgyújtották. Fotó: Kovács Erika

Nem sokkal a felépítése után kirabolták a nyaralót

– Megvannak a villa eredeti tervei. Hogy minél többet megtudjak erről az épületről, gyakran jártam a levéltárban, köszönöm az intézmény munkatársainak segítségét. Úgy tudni, másfél év alatt építették fel a villát. Az építtető, a fontos pozíciókat betöltő Fári Antal, valószínűleg itt pihente ki a munka fáradalmait, itt kívánt elvonulni a világ zajai elől. Akkoriban ezen a területen csak 1-2 ház állt elszórva, nem úgy mint most. A terület bejegyzett, önálló borvidék volt, itteni viszonylatok között jelentős, de amúgy nem túl nagy szőlő termőterülettel. A munkások az építkezés ideje alatt egy közeli házban laktak, az sajnos már nincs meg. Akkoriban tehát nagyon csendes környék volt a villa környezete. Csak az járt erre, akinek dolga volt, vagy aki rosszban sántikált. Kutakodtam a korabeli újságokban és rábukkantam egy hírre, hogy a Fári villát, a felépítése után nem sokkal kirabolták. Az újságban tételesen fel is sorolták, hogy mi mindent vittek el a betörők – mesélte Vörös Endre.

Nemes jellemű, önzetlen emberként mutatta be

Az építtető, Fári Antal életrajzát is Vörös Endrétől tudjuk. Nemes jellemű, lebilincselő egyéniségű, páratlan szívjóságú, önzetlen, nagy teherbírású, tenni akaró, ma is példaképként szolgáló emberként írta le.

– Felsorolni is sok azokat a tisztségeket, amiket Fári Antal betöltött. A Takarékpénztár örökös tiszteletbeli igazgatója, a helybeli szabadelvű párt elnöke volt, aki a Kútvölgyi Népszanatóriumot megvalósította és egyben alelnökké is választották. A Városi Törvényhatósági Bizottságnak, Közigazgatási Bizottságnak és albizottságainak több mint 35 évig volt tevékeny tagja. A Római Katolikus Egyház Tanácsában tagként, 1905 és 1920 között világi elnökként dolgozott. Köze volt a mártélyi katolikus templom és Hódmezővásárhely második óvodájának létrejöttéhez is. A Betegsegélyező Pénztár felügyelő bizottságában elnöki posztot töltött be. Részt vett a Pénzintézetek Országos Egyesületének megalapításában, amelynek igazgatósági tagja is volt. A helyi kaszinónak 18 évig látta el a pénztárnoki feladatait. Fári Antal a Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklósi helyi érdekű vasút elnökeként is tevékenykedett. Takarékpénztári alapokon és alapítványokon keresztül támogatta a színházat, a menedékházat, a szanatóriumot, a kisiparosokat és a kisgazdákat. Tevékenyen közreműködött az új járásbíróság létrejöttében, amely a Fekete Sas telkén kapott új épületet. 1905-ben közügyi működésének elismeréséül a Ferencz József rend lovagkeresztjével tüntették ki. 1922-ben egy városi ünnepségen társai, barátai, de még a bírálói is elismerték 50 éves munkásságát – sorolta Vörös Endre.