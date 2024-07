Apátfalván érdekesen alakult a helyhatósági választás mezőnye. A jelenleg is hivatalban lévő, eredetileg fideszes polgármester, Szekeres Ferenc most független indulóként vágott neki a megmérettetésnek – ellenfele pedig a Fidesz-KDNP által indított Varga Róbert volt. Az urnához járulók a faluban meggyőző fölénnyel úgy döntöttek, hogy újra bizalmat szavaznak neki. Ráadásul a csapatában indult képviselő-jelöltek közül is bejutott a 6 tagú testületbe 4, és a többiek is csak pár szavazattal maradtak le.

Szekeres Ferenc, apátfalva független polgármestere. Fotó: Szabó Imre

Ígéretektől független siker

- A kampányban nem ígértünk nagy dolgokat, úgyhogy azt gondolom, a siker az elmúlt 10 év munkájának az eredménye – mondja Szekeres. Hozzáteszi: biztos abban, a testületbe bejutott további két, független jelölttel is együtt tud majd működni.

Az eddig elért eredmények közül fontosnak tartja megemlíteni, hogy a falu az átadása óta jól kihasznált új sportcsarnokkal és sportpályákkal gyarapodott, 3 kivételével minden utca aszfaltozott – ez utóbbiakból is csak kisebb szakasz hiányzik -, a vízelvezető csatornákat is rendbe tették.

Lesznek feladatok

Ami a terveket illeti: az óvoda sikeres példája nyomán szeretnék egyházi kézbe adni az általános iskolát, az intézmények közül pedig készülnek a művelődési ház energetikai felújítására, amelynek költségeire részben már meg is nyerték a pénzt. Hasonló korszerűsítést szeretnének az orvosi rendelőnél, a családsegítőnél és az idősek napközi otthonánál. Öt önkormányzati épületnél ez a beruházás már megtörtént. Központi támogatást ítéltek meg a központi konyha bővítésére ugyancsak – a folyósítás viszont a háborús helyzet miatt egyelőre elmaradt.

- Új nagyberuházást nem tervezünk. Az is elég feladat lesz, hogy a már meglévő épületeket megóvjuk, karbantartsuk – mondja.

Apátfalva ismét újraválasztott polgármestere az új ciklus indulása előtt azt hangsúlyozza még: eddig is nyitott volt rá, és most is kész az együttműködésre a kormánnyal, illetve a térség parlamenti képviselőjével.