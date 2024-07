Bár lassan szinte megszokottá válik, még mindig sokakat meglep, amikor gólyákat látnak sétálni városi környezetben, akár a járdán is. Ilyesmire figyeltek fel makói olvasóink a napokban, mi több, felbukkanása a Makón élek nevű Facebook-csoportban is téma volt. A bejegyzés szerint a madarat a Vásárhelyi és a Szikszai utca sarkán figyelték meg – épp a gyalogátkelőhelynél állt. Felbukkanása egyébként ezen a területen nem meglepő, hiszen Újváros városrészben található Makón a legtöbb gólyafészek. A legtöbb hasonló jelzés a Maros-parti városból a korábbi években ugyancsak innen érkezett.

Gólya iszik egy közkútból Makó Újváros városrészében. Fotó: Makón élek Facebook-csoport

A gólya nagyon népszerű

Makón sok a madárbarát, a gólyák különösen népszerűek – jelezték korábban lapunknak segítséget kérő olvasóink azt is, ha valahol szétesett a fészek vagy beteg, sérült madarat találtak. Érthető tehát, hogy sok jó szándékú hozzászóló jelentkezett a közösségi oldalon megjelent bejegyzés alatt; egyébként nagyon hasonlóak, mint a korábbi ilyen témájú posztoknál. Voltak, akik különböző állatvédő szervezetek elérhetőségeit osztották meg, mások arról írtak, alighanem a rendkívüli szárazság miatt keresgél élelmet vagy vizet az állat a városban. Sőt olyanok is, akik jelezték, helyeztek is ki ilyesmit nekik.

Ez ugyan kedves gesztusnak tűnik, az általunk megkérdezett szakemberek azonban egyáltalán nem javasolják.

Nem kell félteni a madarakat

Két évvel ezelőtt is beszámoltunk Makó Újváros városrészében felbukkant, látszólag különösen viselkedő gólyákról. Akkor a Délmagyarország által megkérdezett Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára mindenek előtt azt hangsúlyozta, hogy a gólyákat felesleges akár etetni, akár itatni. Elmondta, ezek a madarak akár a mostaninál jóval nagyobb hőséget is elviselnek például Spanyolországban, és ott is találnak vizet, illetve táplálékot.

Egy másik eset kapcsán a szervezet szóvivője, Orbán Zoltán ezt azzal egészítette ki, hogy az etetés-itatás a gólyák vonulási és telelési túlélési esélyeit csökkenti. A Közel-Keleten és Afrikában ugyanis nem mindenütt fogadják akkora szeretettel a madarakat, mint Magyarországon, és ha vendéglátásban reménykedve ott is az emberek közelségét kereshetik, könnyen lelőhetik őket.