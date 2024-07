Folyamatosan nő a lakosságszámunk. Az 5 ezer főt 2020-ban értük el, azóta is minden évben 50-60-nal többen vagyunk. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy a tősgyökeres szatymazi fiatalok is maradnak és itt alapítanak családot, valamint annak is, hogy sokan költöznek ide. Korábban is jelöltünk már ki építési telkeket és most is vannak területek kijelölés alatt, ezekről azonban még nem döntött a képviselő-testület. Láthatóan azonban szükség van a bővítésre, az igény pedig a környékbeli nagyberuházások miatt várhatóan még nagyobb lesz