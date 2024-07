Jubileumi lett a méz is

A tusfürdő, testápoló és sampon mellett egy másik termékkel is készül a fürdő a jubileumra. Mórahalmi termelők mézét vonták be be a születésnapi termékcsaládba. A helyi termelők által készített homokháti méz már jó ideje része a települési értéktárnak. A helyben készült termékek széles választéka elérhető több helyen is a településen, a méz ennek része.