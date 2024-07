Mindössze háromévente látogathat haza szülőföldjére Tete Remis SVD atya, aki 1979-ben született Indiában. Az atya a személyes megszólítás fontosságát vallja. Budapestről Vásárhelyre érkezve, a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola hittantáborában magyar nyelven beszélt arról, miként segítheti gyermek a gyermeket apró áldozatokkal, például úgy, hogy lemond egy zacskó chipsről, csokoládéról, fagylaltról és annak árát felajánlja a rászorulóknak.

A vásárhelyi kertvárosi iskola kápolnájában találkozott Tete Remis SVD atya a gyerekekkel. Fotó: Tábori Szilvia

Tete Remis útja Indiában

A hindu többségű Indiában Tete Remis dédszülei révén már beleszületett a katolicizmusba. Volt, hogy két-három órát gyalogolt az iskoláig, miként oda-vissza 15-16 kilométert tettek meg szüleivel a vasárnapi szentmisére. A verbita atyákkal életpéldája, Isten melletti elköteleződésük és az emberekért végzett önzetlen munkájuk már gyerekként nagy hatással volt rá. Végül a szeminárium elvégzése után belépett a verbita rendbe.

Pappá szentelését követően 2012-ben Magyarországra szólította missziós kinevezése; lelkileg és szellemileg is sokat készült feladatára. Ha nehézséggel találkozott – mert jutott abból is – arra gondolt, hogy misszionáriusként küldetése most erre az útra, ebbe az országba hozta.

A reménység esztendeje

A Szent Gyermekség Műve vagy másképpen a Missziós Gyermekek Társasága képviseletében érkezett Vásárhelyre Tete Remis. A szervezet céljául tűzi ki, hogy létrehozza a keresztény gyermekek olyan mozgalmát, amely kötelezettséget vállal a másik gyermek megsegítésére. Mint azt lapunknak az atya elmondta, Ferenc pápa felkészülésként a 2025-ös szentévre már januárban meghirdette az imádság évét. A következő esztendőt pedig a reménység évének nevezte.

A gyermekekkel foglalkozva tudhatjuk, ők a mi reményeink, és fontos elmondani nekik, hogy bizakodva tekintsenek a jövőbe. Ez egy nagyon szép kapcsolódás. Az embereknek, az egész világnak szüksége van erre

– hangsúlyozta Tete Remis.

Lélekben mindenki misszionárius

Az atya félreértésnek véli, hogy csakis papként, szerzetesként, vagy püspökként lehetünk misszionáriusok, miközben lélekben minden megkeresztelt ember azzá válik. Miként a misszionárius, úgy egy gyerek is sokat tud tenni egy másik gyermekért. Imával, némi áldozattal, felajánlással segíthetik távoli tájakon élő rászoruló társaikon. Ezt az üzenetet szeretném átadni – mondta.